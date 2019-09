Aéroport Mohammed V: nouvelle zone de contrôle à l'arrivée dédiée aux nationaux

L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé avoir mis en service, ce lundi, une nouvelle zone de contrôle des passeports à l’arrivée de l'aéroport Mohammed V de Casablanca, dédiée aux passagers détenteurs de passeports marocains.



Dans un communiqué, l'ONDA explique que cette nouvelle zone, qui s’étend sur une superficie de 1.200 m², est dotée de 20 guichets, dont 2 dédiés aux diplomates et 2 autres aux passagers "fastrack".



Un dispositif d’agents d’orientation ainsi qu’une signalétique claire et adaptée ont été mis en place afin de faciliter l’orientation et l’information des passagers, ajoute la même source, soulignant que la mise en service de ce nouvel espace est concomitante à la dispense des passagers, quelque soit leur nationalité, de remplir les fiches d’embarquement et de débarquement dans les aéroports marocains.



"Ces nouvelles mesures, fruit d’un travail pertinent et efficace de l’ensemble des partenaires aéroportuaires de l’ONDA, vont incontestablement contribuer à l’amélioration de la fluidité des flux des passagers et la réduction des délais d’attente", souligne le communiqué.