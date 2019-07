Aéronautique : Thyssenkrupp Aerospace inaugure son 1er site au Maroc

Erigé sur une superficie de 3.500 m2, ce nouveau site, implanté au sein du parc industriel d'Ouled Salah, à proximité de la zone industrielle de l'aéroport de Casablanca, comprend un entrepôt, un hall de production et des bureaux.



A travers cette structure, l'entreprise permet à ses clients de limiter les surfaces immobilisées pour le stockage des matières premières en leur offrant un service de proximité et de la matière à quelques kilomètres de leurs sites, idéal pour les urgences et les AOG (Aircraft On Ground).



En outre, le site, équipé de machines ultra modernes, offre plus de flexibilité avec la possibilité de livraison juste à temps, aux fréquences les plus adaptées, ainsi que des délais de livraison plus courts avec la capacité de servir en "ordre de fabrication" entre 48 heures et 72 heures à compter de son émission.



Dans une déclaration à la MAP, le président du groupe aérospatiale au sein du Thyssenkrupp, Patrick Marous, s'est dit fier de s'installer au Maroc et d'être aux côtés des clients du groupe implantés au parc industriel d'Ouled Salah.



"Nous sommes le premier fournisseur de services installé ici pour gérer les matières premières", a t-il indiqué, relevant que ce nouveau site est "destiné à approvisionner intégralement nos clients locaux et de leur fournir les matériaux et services dont ils ont besoin".



"Les premiers clients profitent déjà du nouvel entrepôt. Ces partenaires font partie des clients de longue date de thyssenkrupp Aerospace et étaient desservis jusqu'à présent depuis la France", a t-il dit.



Pour sa part, le directeur du site, Younes Mellah, a indiqué que l'inauguration ce nouveau centre de transformation des matériaux et de logistique de Casablanca, le premier au Maroc, vient accompagner l'essor de l'industrie aéronautique nationale", ajoutant que ce site va pouvoir générer un tonnage de 3.000 tonnes par an".



L'un des premiers fournisseurs mondiaux de matériaux, de solutions de chaîne d'approvisionnement et de services de traitement des métaux pour l'industrie aéronautique et spatiale, Thyssenkrupp Aerospace exploite un réseau mondial de 44 sites et compte plus de 2.000 salariés répartis dans plus de 20 pays.