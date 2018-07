Aéronautique : Cinq étudiants représentent le Maroc à la finale d'Usaire Student Awards 2018

Cinq étudiants issus de trois universités et écoles d'ingénieurs marocaines participeront à la phase finale d'Usaire Student Awards 2018, une compétition internationale qui met en lice des étudiants du monde entier sur un sujet prospectif en lien avec l'industrie aéronautique et de défense.



L'annonce des cinq lauréats finalistes qui représentent l'Ecole AEROSUP de Casablanca, l'Ecole Centrale de Casablanca et l'ENSA d'Agadir, a été faite lors d'une conférence organisée, mercredi à Rabat, par le ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, en collaboration avec Rolls-Royce France et l'association Usaire (Association of United States and European Aerospace industry representatives).



L'édition 2018 de ce concours a enregistré une première participation en force du Maroc, avec 25 équipes, soit le tiers de l'ensemble des équipes enregistrées, a indiqué le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, qui présidait cette conférence.



Trois équipes marocaines sur un total de 15 équipes ont été retenues pour la phase finale, s'est félicité M. Elalamy, qui a salué, à cette occasion, l'ingéniosité et la créativité dont ont fait preuve les étudiants et les établissements participant à ce concours.



"Nous encourageons fortement nos jeunes talents à s'orienter davantage vers ce secteur dynamique qui possède un fort potentiel d'innovation et qui regorge d'innombrables opportunités", a-t-il dit, relevant que "le rapprochement entre les jeunes et le tissu productif permettra, sans nul doute, de créer des synergies fructueuses autour de projets innovants".



De son côté, Romain Poly, Country Manager à Rolls-Royce, a mis l'accent sur le besoin d’imbrication entre les industriels, les universités et le monde institutionnel. "Cette idée a germé très concrètement le jour de l’ouverture de l’usine de Hexcel à Casablanca en mars dernier", a-t-il poursuivi.



Près de 20% des étudiants ayant participé avec les 25 équipes marocaines à la première phase du concours sont issus de l’Afrique sub-saharienne, a-t-il fait observer, notant que cela "montre que le positionnement du Maroc comme ouverture sur l’Afrique a tout son sens également dans le domaine de l’éducation".



M. Poly a en outre rappelé que le concours "USAIRE Student Award" a été créé en 2006 par l'équipe Rolls-Royce France avec le soutien, notamment d'Airbus, de Boeing, de Dassault aviation, de Singapoure Airlines, de Panasonic, d'Air France-KLM.



Cette initiative a pour objectif d’identifier les futurs ingénieurs aéronautiques de talent, d’animer les réflexions sur les innovations de rupture dans le secteur aéronautique et de mettre en contact les futurs managers et ingénieurs aéronautiques avec les industriels du secteur, a-t-il expliqué.



Tenue en présence du président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), Karim Cheikh, des directeurs des universités et des écoles d'ingénieurs et des professionnels du secteur aéronautique, cette conférence vise notamment à constituer une communauté de jeunes talents marocains de l'aéronautique et de faciliter leur mise en relation avec le monde de l'entreprise.



Les gagnants du concours bénéficieront de sessions de coaching et de stages et pourront visiter de grands groupes tels que Rolls-Royce, Airbus Group. Fondée en 1959, l'association "USAIRE" a pour objectif de développer la coopération transatlantique dans le domaine de l'aéronautique civil et militaire, de l'espace et des hautes technologies.