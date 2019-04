Aérien : Essaouira reliée à Londres-Stansted, à partir du 29 octobre prochain

Cette liaison aérienne s’effectuera à travers deux vols hebdomadaires directs reliant les deux villes, chaque mardi et samedi, indique un communiqué du Conseil Provincial du Tourisme d’Essaouira (CPTE).



‘’Fruit d’un long effort de plusieurs partenaires, dont l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), cette nouvelle ligne aérienne aura, sans nul doute, un impact positif sur le secteur touristique dans la cité des alizés’’, lit-on dans le communiqué.



‘’Les opérateurs touristiques de la cité des alizés se félicitent de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la démarche de l’ONMT visant le désenclavement aérien de la ville’’, note le CPTE, estimant que cette desserte aérienne permettra ainsi à la ville d’Essaouira de rester connectée à un marché touristique à fort potentiel.



A noter que dans le cadre des efforts visant à renforcer la connectivité aérienne de la cité des alizés, une nouvelle ligne aérienne ‘’Bruxelles Zaventem-Essaouira, sera également lancée le 28 octobre prochain par la même compagnie.



Une fois inaugurée officiellement, cette ligne aérienne sera assurée via deux vols hebdomadaires directs (mardi et samedi).