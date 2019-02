Adoption de trois conventions dans le domaine de la coopération internationale par le Conseil communal de Dakhla

Le conseil communal de Dakhla a procédé jeudi, lors de la tenue de sa session ordinaire au titre du mois de février, à l'adoption de trois conventions dans le domaine de la coopération internationale.



Lors de cette session présidée par M. Salouh El Joumani, président du conseil communal de Dakhla, les membres de cette instance élue ont examiné et adopté à l’unanimité, un projet de convention de partenariat unissant la commune de Dakhla, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU- Habitat), CGLU-Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique), la municipalité de Ruffisque (Sénégal), et l’Agence urbaine de Dakhla.



Cette convention porte sur l’échange des expériences, des expertises et des connaissances entre les parties signataires pour la consolidation des mécanismes de planification, et le développement d’expertises conjointes dans le domaine de la planification urbaine et territoriale en Afrique.



Elle vise, en outre, l’adoption d’une vision conjointe pour la mise en œuvre du nouveau plan d’action urbain des villes dans le Continent et la mobilisation des institutions opérant dans le domaine de la planification urbaine, au service des collectivités à l’échelon africain.



La convention, d’une durée de trois ans, porte aussi sur la promotion de l’échange d’expériences et d’expertises en ce qui concerne le programme de planification et de programmation urbaine durable et ce, dans le cadre des engagements de la communauté internationale, notamment les pays, gouvernements et collectivités en Afrique, en vue de relever les défis liés au développement des villes.



Les membres du conseil communal de Dakhla ont examiné et adopté également à l’unanimité, le projet de convention de partenariat, étalée sur trois ans, unissant la collectivité territoriale de Dakhla et la municipalité de Malartic au Canada.



Cette convention vise à définir les principes d’orientation, le cadre, et les formes de coopération entre le Conseil de la ville de Malartic et le conseil de la commune de Dakhla, en vue de promouvoir le sport, l’appui aux services locaux, ainsi que les services de proximité (espaces verts, les infrastructures sportives, la planification des villes, le traitement des eaux usées et des déchets, et l’éclairage public).



La convention ambitionne notamment le renforcement de l’échange culturel entre les deux villes, ainsi que l’échange de visites entre les étudiants, et les opérateurs économiques, sociaux et éducatifs.



En outre, le conseil communal de Dakhla a examiné et adopté à l’unanimité, un projet de convention de partenariat entre la commune territoriale de Dakhla et la municipalité d’Oyonnax en France.



Cette convention se fixe pour finalité de définir le cadre institutionnel ainsi que les orientations générales du partenariat entre les deux communes en matière d’appui à la santé publique, de collecte des déchets, d’aménagement urbain, de création et de gestion des espaces verts, de promotion du patrimoine matériel et immatériel, et de consolidation de la coopération et de l’échange dans le domaine sportif.



Etalée sur trois ans, la convention vise, en outre, la promotion des échanges d’expériences et d’expertises concernant les projets communs entre les élus et les cadres techniques des deux communes, outre l’encouragement de l’échange de visites entre les différents acteurs sociaux, économiques et éducatifs.