Adoption d'un programme d'action décennal pour accompagner l’élan de réforme du système éducatif

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation a adopté un programme d’action décennal 2018-2028 pour accompagner l’élan de réforme du système éducatif, a souligné, lundi à Rabat, son président, M. Youssef El Bakkali.



Ce programme d’action tend à répondre aux besoins et attentes des professionnels de l’Enseignement, hommes et femmes, a fait savoir M. El Bakkali dans une allocution prononcée devant le roi Mohammed VI à l’occasion de la présentation du bilan d'étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l'éducation et de la formation.



Après avoir donné un aperçu des projets et programmes sociaux menés par la Fondation depuis sa création au profit de ses adhérents (400.000 personnes) et dont le coût global est de plus de 7 milliards de dirhams (MMDH), M. El Bakkali a noté que le nouveau programme d’action mobilise des investissements de l’ordre de 5,3 MMDH pour la réalisation de plusieurs projets destinés au renforcement de l’offre sanitaire au profit des membres de la famille de l’enseignement.



Il s’agit dans ce cadre de la diversification des prestations sanitaires et des services de transport médical au Maroc et à l’étranger, l’acquisition, à partir de 2019, d’unités médicales mobiles pour la réduction des disparités territoriales, et la création, à partir de 2021 et d’une façon progressive, de 20 centres médicaux de proximité du jour et de trois centres hospitaliers, a-t-il poursuivi. M. El Bakkali a, en outre, indiqué que le mécanisme d'aide au logement, mis en œuvre par la Fondation, a bénéficié à plus de 100.000 familles, avec une enveloppe de près de 3,7 MMDH, annonçant, par la même occasion, le lancement d’une deuxième phase devant bénéficier à 100.000 nouveaux adhérents (7 MMDH).



En matière d’éducation et de formation, le programme décennal prévoit la création d’un fonds d’appui à l’accès des enfants des adhérents à l’enseignement préscolaire, le parachèvement de la construction de 82 écoles pilotes d’enseignement préscolaire, et le relèvement du capital du fonds des bourses de mérite à 1,3 MMDH (augmentation du nombre des bénéficiaires de 500 à 2.000 étudiants), a-t-il souligné. Le président de la Fondation a, de même, annoncé, l’ouverture en 2019, de centres d’estivage à Agadir, Ifrane et El Jadida, ainsi que la construction au cours de la prochaine décennie de six nouveaux centres d’estivage et de 50 clubs de sport pour enseignants, pour une enveloppe budgétaire globale de 1,7 MMDH. La Fondation procédera vers la mi-2019 à la mise en place d’un système de crédit social au profit de ses adhérents, grâce notamment à la création d’un fonds doté d’une enveloppe budgétaire de 2,5 MMDH, a-t-il conclu.