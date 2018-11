Addis-Abeba : le Sommet extraordinaire sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine entame ses travaux

Le 11ème Sommet extraordinaire sur la réforme institutionnelle de l'Union africaine a entamé ses travaux, samedi à Addis-Abeba, avec la participation des pays membres, dont le Maroc.



Le Chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Otmani préside la délégation marocaine aux travaux de ce sommet, qui est composée du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli et de l'Ambassadeur Mohammed Arrouchi, Représentant Permanent auprès de l'UA et de la CEA-NU.



L'ordre du jour de cette session extraordinaire du sommet porte sur l’examen des recommandations du Conseil exécutif sur le processus de la réforme institutionnelle de l’UA, l’état des lieux de la réforme institutionnelle de l’Union et la réforme de la Commission de l’UA.



Les Chefs d’Etat et de gouvernement vont également examiner les propositions relatives au processus de la réforme institutionnelle de l’UA, entre autres, la structure et les portefeuilles de l’instance dirigeante de la Commission, la sélection des hauts dirigeants de la Commission, la cessation des fonctions des membres de la Commission et les reformes administrative et financière y compris la question de la gestion de la performance.



A l’ordre du jour figurent aussi l’examen du mandat de l’agence de développement l’UA (AUDA), le mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), le barème des contributions et le renforcement du régime des sanctions de l’Union africaine pour non-paiement des contributions, la répartition du travail entre l’union africaine, les Communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux, les Etats membres et les Institutions continentales.



Le sommet va en outre procéder à l’examen du rapport du président du Conseil exécutif sur les conclusions de la 19ème session extraordinaire du Conseil élargi aux ministres chargés des questions ACP et de l’Union européenne et l’examen et l’adoption des projets de décisions de la 11eme session extraordinaire de la conférence.