"Adam" de Maryam Touzani primé au Festival du film francophone d'Angoulême

Le film, qui avait été présenté au dernier Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard, a reçu le Valois des Étudiants Francophones.



Présidée par l’actrice Claire Borotra, le jury du Valois des étudiants Francophones était composé de huit jeunes issus des e coles de l’image de la francophonie.



Premier long-métrage de Maryam Touzani, « Adam » raconte le combat des femmes célibataires, à travers l'histoire de Samia, une jeune campagnarde, qui tombe enceinte suite à une relation hors mariage et qui décide au huitième mois de sa grossesse d'abandonner son bébé à qui veut l'adopter. Le film avait été présenté au dernier Festival de Cannes où il avait reçu une « standing ovation ».



Le Valois de Diamant du FFA est revenu au film d'animation adapté de l'oeuvre de Yasmina Khadra, «Les Hirondelles de Kaboul» de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec. Le film s'est vu également décerné le Valois de la musique, pour Alexis Rault.



Le film algérien "Papicha", de Mounia Meddour sur les affres d'une jeune apprentie styliste dans l'Algérie des années 90, a obtenu pour sa part le Valois du Public, le Valois du scénario, ainsi que le Valois de l'actrice pour Lyna Khoudhri, dans le rôle principal.



Le cinéma marocain a été à l’honneur lors de cette 12ème édition du festival du film francophone d'Angoulême où un "Focus spécial" a été accordé au parcours du réalisateur marocain Nabil Ayouch, avec la projection de six de ses films dont Les Chevaux de Dieu, Razzia et Mektoub.



Plus d’une soixantaine de films ont été présentés lors de ce festival considéré comme le lieu incontournable pour la découverte des pépites de films francophones, dont 10 films en compétition et une quinzaine en avant-première.



Créé en 2008, le FFA se tient dans la ville d’Angoulême, en Charente dans le Sud-ouest de la France. Chaque année, à la fin de l'été, le festival s'impose comme l'événement incontournable de la rentrée culturelle en France.