Action contre la présidente des Pays-de-la-Loire, opposée au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne

Dans un communiqué émanant d'un groupe affilié aux Bonnets Rouges, ces militants ont justifié leur action en qualifiant Christelle Morançais (LR) de "farouche opposante de la Bretagne et de l'unité bretonne".



Ils rappellent qu'une pétition, limitée exclusivement à la Loire-Atlantique et réclamant ce rattachement, a recueilli plus de 100.000 signatures, soit 10% du corps électoral du département. Cette pétition a été lancée en vertu du droit d'option, un dispositif effectif jusqu'au 1er mars 2019 qui permet à un département de changer de région administrative.



Dans un tweet, la présidente de Région annonce son intention de porter plainte: "Aucune cause ne peut justifier de tels actes! Je condamne fermement cette violence et ai décidé de porter plainte".



"La dégradation du climat est inquiétante, le dialogue démocratique doit reprendre le pas sur la violence!", ajoute Mme Morançais.



"La question (d'un éventuel rattachement) a été tranchée en 2015 par la loi NOTRe" qui a redécoupé les régions, avait notamment déclaré Mme Morançais mi-décembre à propos de cette pétition.



Il y a un mois, le conseil départemental de Loire-Atlantique, rattaché à la région Pays-de-la-Loire, a voté contre ce rattachement à la Bretagne, tout en se prononçant massivement pour que l'État organise un référendum dans les deux régions concernées.



La Loire-Atlantique a été séparée de la Bretagne en 1941 par décret du gouvernement de Vichy.