Accusations de viol: le ministre Nicolas Hulot va porter plainte contre le journal Ebdo pour diffamation

Nicolas Hulot a demandé à ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre le magazine Ebdo et les journalistes à l'origine d'un article mettant en cause le ministre pour des violences sexuelles, ont indiqué les avocats lundi à l'AFP.



"Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation", a déclaré Me Alain Jakubowicz.



Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand, est l'auteure de la plainte déposée en 2008 contre Nicolas Hulot mais "elle regrette que son nom soit aujourd'hui dans la presse", a déclaré vendredi dernier Me Michel Dufranc, son avocat.



L'avocat de Pascale Mitterrand a également évoqué "une affaire intimement douloureuse" pour sa cliente et toute sa famille.



Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a pour sa part été entendu par les enquêteurs ce lundi matin. Une femme a déposé plainte contre lui pour un viol dont elle l'accuse, et qui aurait eu lien en 2009.