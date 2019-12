Accra : Le Maroc prend part à la 6è édition du Salon "Agrofood & plastprintpack West Africa"

La 6è édition du Salon "Agrofood & plastprintpack West Africa" s'est ouverte, mardi, dans la capitale ghanéenne Accra avec la participation du Maroc.



Le pavillon marocain érigé dans le cadre de cet événement par l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (Morocco Foodex), sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, allie authenticité et modernité sous le signe "Kingdom of Taste".



Le stand marocain met en avant les atouts du Royaume dans le secteur agroalimentaire à travers une exposition d’une large palette d’agrumes, de légumes frais et de produits du terroir ainsi que des conserves.



"Le Maroc vise à travers sa participation à promouvoir le secteur agroalimentaire marocain sur le marché ghanéen, en explorant de nouveaux partenariats dans les filières de production et d’exportation agricoles", a indiqué M. Mohamed Amal Rahali, membre de la délégation de Morocco Foodex, dans une déclaration à la MAP.



"Cette foire constitue une occasion pour les professionnels marocains de tenir une série de rencontres avec leurs homologues ghanéens et autres afin d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat économique".



Organisé par le spécialiste allemand des salons professionnels, Fairtrade, cette manifestation a pour objectif d'attirer les professionnels du secteur de l'agriculture et l’agro-alimentaire et d'autres acteurs de la chaîne de valeur.



Cette édition connaît la participation record de 17 pays, dont la Chine, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Turquie, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Ghana.



Au programme de cette manifestation figurent des conférences de haut niveau sur la chaîne de valeur, le financement et les emballages.