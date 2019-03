Accord européen sur le financement en faveur de l'action pour le climat

L'accord conclu entre le Parlement européen et le Conseil de l'UE vise à doter ledit programme d'un financement principalement consacré à la protection de l'environnement, à l'atténuation du changement climatique et à la transition vers une énergie propre, en améliorant l'efficacité énergétique et en augmentant la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.



"Il s'agira de l'un des instruments permettant à l'UE d'atteindre ses objectifs en matière de climat et de tendre vers la neutralité pour le climat d'ici à 2050", assure la Commission européenne dans un communiqué.



Pour le commissaire européen chargé de l'action pour le climat et de l'énergie, Miguel Arias Cañet, un programme LIFE renforcé jouera un rôle important pour développer les investissements en matière d'action pour le climat et d'énergies durables dans toute l'Europe.



"En continuant à soutenir l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, le programme LIFE continuera aussi d'aider l'UE à remplir ses objectifs et engagements climatiques au titre de l'accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies", a-t-il souligné dans le communiqué.



Lancé en 1992, le programme LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat est l'un des piliers du financement de l'UE en matière d'environnement et de climat. Il figure parmi les programmes pour lesquels la Commission européenne a proposé la plus forte augmentation proportionnelle budgétaire pour la période 2021-2027.



Relevant le niveau d'ambition en matière de financement de la lutte contre le changement climatique, l'exécutif européen a également proposé qu'au moins 25 % des dépenses de l'UE dans l'ensemble de ses programmes contribuent aux objectifs en matière de climat.



Depuis son lancement, le programme LIFE a permis de financer plus de 4 600 projets dans l'ensemble de l'Union européenne et dans les pays tiers, mobilisant près de 10 milliards euros et contribuant à hauteur de plus de 4,3 milliards euros à la protection de l'environnement et à l'action pour le climat.



Le programme LIFE actuel, doté d'un budget de 3,4 milliards euros, a démarré en 2014 et s'achèvera en 2020.