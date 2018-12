Accord entre la Ligue arabe, l'UA et l'OCI pour un mécanisme commun de soutien à la cause palestinienne

La Ligue arabe, la commission de l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ont convenu mercredi d'adopter un mécanisme commun de soutien à la cause palestinienne.



Un mémorandum d'entente tripartite clarifie le mécanisme à adopter pour répondre aux exigences de la cause palestinienne, et ce dans un cadre participatif, a déclaré Saïd Abou Ali, le secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires occupés à la Ligue arabe dans un communiqué publié à l'issue d'une première réunion organisée entre les trois organisations à cet effet.



Cet accord se veut un grand exploit pour la cause palestinienne, a souligné M. Abou Ali, précisant que ce mécanisme de coopération vise essentiellement à défendre cette cause dans les fora internationaux.



Ce mécanisme s'inscrit dans un cadre juridique fondé sur les chartes instituant les trois organisations, qui mettent la cause palestinienne et ses exigences au centre de leurs actions, a-t-il ajouté.



La réunion a connu l'examen des besoins économiques, politiques et culturels des Palestiniens, a-t-il poursuivi, faisant savoir que cette coopération tripartite sera mise en vigueur via des activités et des programmes opérationnels.