Accord de transition au Soudan: Washington félicite le peuple soudanais pour un "pas important"

Les États-Unis ont félicité le peuple soudanais pour la signature, samedi, de la "déclaration constitutionnelle" et de l'accord politique entre l'Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire de transition.



"Nous sommes encouragés par cette première étape dans la mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par des civils. Les États-Unis félicitent les médiateurs de l'Union africaine et du gouvernement éthiopien pour leurs efforts visant à négocier cet accord historique", a indiqué, dans un communiqué, la porte-parole du département d’État, Morgan Ortagus.



"L’Envoyé spécial pour le Soudan, Donald Booth, a eu l’honneur d’assister à la signature de cet accord et continuera d’appuyer le processus de mise en œuvre des accords", a ajouté Mme Ortagus.



"L’Alliance pour la liberté et le changement et le Conseil militaire de transition ont fait un pas en avant important. Nous attendons avec impatience l'assermentation du Conseil souverain le 19 août et la nomination d'un Premier ministre le 20 août", a souligné la diplomatie américaine.



"Les États-Unis continueront d'appuyer le peuple soudanais dans sa quête d'un gouvernement qui protège les droits de tous les citoyens soudanais et mène à des élections libres et équitables", a-t-on conclu.