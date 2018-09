Accord de pêche Maroc-UE : des eurodéputés en visite à Dakhla

Composée d'eurodéputés membres de la Commission INTA sur les accords et le commerce international, la délégation a tenu une série de rencontres avec des représentants des pouvoirs publics, des élus et des organisations de la société civile de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Dans une déclaration à la presse, le président de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja Khattat, a indiqué que les entrevues "fructueuses" entre la délégation et les élus de la région ont été l'occasion de mettre en avant l’importance des accords d’agriculture et de pêche maritime pour l’économie de la région.



L’accent a été aussi mis sur la nécessité d’accélérer la signature et la mise en œuvre de ces accords en vue de permettre aux jeunes de la région de bénéficier des mêmes privilèges que les autres régions du Royaume, a-t-il souligné.



A cet égard, M. Khattat a insisté sur "la nécessité de commercialiser les produits agricoles de la région Dakhla-Oued Eddahab sur les marchés européens en bénéficiant des privilèges douaniers accordés aux autres régions du Royaume, faute de quoi cela aura un impact négatif sur les projets initiés dans la région".



"Notre première mission est de protéger les investisseurs dans la région et les différents investissements qui contribuent à la création de richesse et de postes d’emploi et facilitent l’accès des jeunes au monde des affaires", a-t-il fait observer, ajoutant que la région se prépare à la mise en œuvre de plusieurs projets agricoles phares qui concernent 5.000 ha, dont 2.500 ha prévus pour l’économie solidaire.



De son côté, Patricia Lalonde, rapporteur de la Commission INTA pour les pays méditerranéens, a noté que "la visite des parlementaires européens vise à s’informer sur le terrain du degré du bénéfice de la population sahraouie de l’accord commercial entre le Maroc et l’UE et à évaluer son impact et ses avantages sur les habitants de la région".



Même son de cloche chez l’eurodéputée Tiziana Beghin, qui a relevé que ce déplacement important a permis de connaître les positions et les opinions des membres de divers organes élus de la région et des représentants de la société civile concernant les retombées et les bénéfices de l’accord de pêche maritime Maroc-UE pour la population locale.



la délégation a également visité une unité locale de conditionnement du poisson, un site de production des primeurs et une coopérative féminine pour la production du fromage.



Par ailleurs, les membres de la délégation se sont entretenus avec le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami, et le président de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Aousserd, Mohamed Lamine Semlali.



Au cours de cette rencontre, il a été procédé à "la présentation de l’essentiel des activités menées par la CRDH en matière d’enquête et de réponses aux plaintes déposées par les citoyens", a déclaré à la MAP, M. El Yazami.



"Les efforts visant la promotion de la culture des droits de l’Homme, notamment au sein des clubs pédagogiques relevant des établissements scolaires et avec la société civile de la région, ont été en outre évoqués à cette occasion", a-t-il dit.



Selon M. El Yazami, les entrevues ont également porté sur les ateliers de formations tenus avec les organisations internationales, avec un focus particulier sur les mesures prises au niveau de la promotion de la culture hassanie.



Il a cité le lancement de cinq CD sur la musique et la culture hassanies, la traduction en hassani de l’œuvre "Le Petit prince", outre un projet en cours pour la réalisation d’un musée de la culture hassani.