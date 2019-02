Accord de pêche : Le Parlement européen considère le Maroc comme un "partenaire stratégique fiable" (Biadillah)

En adoptant l’accord de pêche, le Parlement européen a confirmé que le Maroc est un partenaire stratégique fiable pour l'Union européenne, a affirmé mardi à Strasbourg, le député Mohamed Cheikh Biadillah, président du groupe d’amitié Maroc-UE pour le Parlement marocain.



«Ce vote positif à une large majorité confirme une nouvelle fois la centralité du Maroc dans la politique étrangère de l’Union européenne et constitue une consécration de la place dont jouit le Royaume dans son environnement régional», a souligné M. Biadillah dans une déclaration à la MAP.



«Il s’agit aussi d’une grande victoire pour la politique étrangère du Royaume qui a montré sa haute capacité à gérer les grands dossiers et les défis communs», a ajouté M. Biadillah.



L’adoption de l’accord par le Parlement européen, à 415 voix pour, 189 contre et 49 abstentions sur 653 députés présents à la plénière, constitue le couronnement d’un processus de négociations techniques, de validations juridiques et de concertations politiques entre le Maroc et l’UE empreint de sérénité, de confiance et de responsabilité, de nature à préserver les fondamentaux de l’intégrité territoriale, les intérêts économiques du Royaume et le partenariat historique multidimensionnel entre les deux parties.



Il intervient comme une suite logique des développements positifs récents dans le partenariat stratégique bilatéral, notamment l’adoption de l’accord agricole qui étend les préférences tarifaires aux produits issus des provinces du Sud du Royaume.



Ce vote, rappelle-t-on, est la dernière étape de validation au niveau européen avant l'adoption par le Parlement marocain et l’entrée en vigueur de ce texte qui fixe les conditions d’accès pour la flotte européenne et prévoit les exigences d’une pêche durable.