Abu Dhabi: Masen et ONUDI signent un mémorandum d’entente pour renforcer leur coopération

L'Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) ont signé, mardi à Abu Dhabi, un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération entre les deux organisations, a indiqué Masen dans un communiqué.



Signé par le PDG de Masen, Mustapha Bakkoury et le directeur général de l'ONUDI, LI Yong, en marge de la 18ème assemblée générale de cette organisation onusienne, ce mémorandum s'inscrit dans la "continuité du partenariat fructueux initié lors de la COP22 à Marrakech et qui a donné naissance au développement d’un projet pilote de batteries à flux au vanadium, sur la plateforme Masen R&D, à Ouarzazate".



Selon le communiqué, la signature de ce mémorandum permettra de renforcer les relations entre les deux institutions, notamment à travers l'exploration du potentiel de développement des technologies d’énergies renouvelables avancées dans les pays en développement, en particulier le Maroc et les pays africains, l'identification des options de financement, couvrant le cas échéant le développement et la mise en œuvre de projets pilotes avant un déploiement à plus grande échelle.



Il s'agit également d'initier le transfert de technologie via le déploiement d’une part de la chaîne de valeur industrielle au Maroc, de partage d’expérience et transfert de savoir-faire autour des techniques et pratiques les plus innovantes au bénéfice des pays identifiés. En octobre 2017, l'ONUDI, le ministère de l'Énergie, des mines et du développement durable et Masen avaient lancé un projet de batterie vanadium adossé à la centrale solaire CPV de 1 MW installée sur la plateforme Masen R&D, à Ouarzazate.