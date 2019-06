Abu Dhabi: Louafi réaffirme l'engagement du Maroc à reduire les émissions de gaz à effet de serre

Cet engagement, entrepris sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, se conjugue dans la volonte du Royaume de réduire de 42% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, a souligné Mme Louafi, lors d'une réunion préparatoire du Sommet des Nations Unies sur le climat.



La réalisation de cet objectif repose sur une transformation institutionnelle, à travers la création de 5 institutions nationales qui constituent le socle de l’écosystème de la transition énergétique, outre une mutation règlementaire et législative, menée avec la plus grande détermination politique de SM le Roi Mohammed VI, a-t-elle relevé.



Et de noter que la NDC du Maroc, est classée selon l’indice de performance climatique comme alignée avec la trajectoire de 1,5°C, relevant que la mise en oeuvre des engagements pris nécessite des choix technologiques fiables et compétitifs et de faire de l’efficacité énergétique une priorité au niveau national.



Le financement ne concerne pas uniquement les projets d’atténuation et d’adaptation, mais devrait aussi bénéficier à la promotion de la recherche, au développement et à l’innovation, a-t-elle dit.



"Les résultats du rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement climatique de 1,5°C nous interpellent pour passer de l’engagement à l’action climatique, autour de laquelle la mobilisation a été renforcée par le Partenariat mondiale de Marrakech", a soutenu Mme Louafi.



Et de souligner qu'une mobilisation collective est capitale et que cette réunion préparatoire du Sommet de Septembre démontre qu’elle est possible, et qu’ensemble, « nous pouvons relever les défis en les transformant en opportunités pour nos jeunes , et surtout pour les pays africains ».



"Dans ce cadre, le Maroc est très engagé à travers des initiatives structurantes visant le renforcement de la résilience des zones vulnérables en Afrique, telle l’initiative d’adaptation de l’agriculture en Afrique", a-t-elle ajouté.



Selon elle, l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050, nécessite des transitions rapides de grande envergure dans différents domaines, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, du transport, des infrastructures et de l’urbanisme.



Cette réunion, marquée par la présence de plus de 1000 hauts responsables, vise à élaborer les avant-projets de résolutions qui seront examinés lors du Sommet des Nations Unies sur le climat, prévu en septembre prochain à New York.



L'ordre du jour de ce conclave de deux jours porte notamment sur des débats de haut niveau et des séances de travail avec la participation des principaux défenseurs du climat.



Les débats prévus visent à identifier les meilleurs moyens de traiter et d'atténuer les effets potentiels du changement climatique sur la planète, ses ressources et ses populations.