Abu Dhabi : Début des travaux de la 5ème session de la commission mixte maroco-émiratie

La tenue de cette session intervient en application des Hautes instructions du Roi Mohammed VI et de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Émirats Arabes Unis lors de la dernière visite royale aux Emirats, le 11 novembre dernier.



A l'ordre du jour de cette session, figure l'examen de plusieurs volets relatifs à la concertation politique entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, outre l'élaboration de recommandations et de projets de textes juridiques à soumettre à l'appréciation de la commission mixte.



La réunion préparatoire de cette session a été présidée lundi, côté marocain, par le directeur du Machreck, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Fouad Akhrif et, côté émirati, par l'adjoint du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé des affaires économiques et commerciale, Mohamed Charaf.



A l'occasion de cette réunion, s'est tenue également la première session de la commission consulaire mixte.



Le Maroc et les Emirats Arabes Unis sont liés par des relations stratégiques multidimensionnelles à la faveur de la volonté du Roi Mohammed VI et du Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, de faire du partenariat entre les deux pays un modèle distingué en matière de l'action arabe commune.



Les deux pays coordonnent en permanence leur positions au sujet des questions régionales et internationales dont la cause palestinienne, la situation au Moyen Orient, la préservation de l’intégrité territoriale des deux Etats et la lutte contre le terrorisme .