Abu Dhabi : Coup d'envoi du Championnat arabe du muay-thaï avec la participation du Maroc

Le Championnat arabe du muay-thai s'est ouvert, jeudi à Abu Dhabi, avec la participation de plus de 120 sportifs représentant 16 pays, dont le Maroc.



Cette compétition est organisée du 10 au 13 courant par l'Union émiratie du muay-thai et du kick-boxing sous la supervision de l'Union arabe de la discipline.



La délégation marocaine est composée du président de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, Abdelkrim El Hilali, vice-président de l'Union arabe de muay-thaï, de M. Ahmed Al Yaqouti, chef de la délégation et de l'arbitre international Mustapha Ghannam.



Chez les messieurs, la sélection marocaine compte Ayoub Khia, qui sera engagé dans la catégorie des moins 57 kg, Anas Hibaoui (moins 60 kg), Hamza Rachid (63,5 kg), Abdelali Zahidi (moins 67 kg), Ahmed Aboulwafa (moins 71 kg), Soufiane Merzak (moins 75 kg) et Mohamed Aichi (moins 81 kg).



Chez les dames, les couleurs nationales seront défendues par Asia Bobkri (moins 54 kg) et Kawthar Mudan (moins 60 kg).



L'équipe marocaine sera encadrée lors de cette compétition arabe par les entraîneurs nationaux Khoya Jawad et Lahcen Ouassou.



La première journée a connu la victoire du Marocain Ahmed Aboulwafa (moins 71 kg) sur le Libyen Moussa Massoud. Le Marocain Hamza Rachid (63,5 kg) a également pris le meilleur sur le Libyen Omar Bouhawa, tandis que Mohamed Aichi, un autre Marocain, est venu à bout de l'Egyptien Abdelghani Saber dans la catégorie (moins 81 kg).