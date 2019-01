Abou Dhabi: une marocaine à la finale de la 8è édition du concours "Prince des poètes"

Khouloud Bennaser fait parti des 20 poètes sélectionnés parmi des centaines de candidats.



Selon la fondation, le premier épisode de la compétition produite dans le cadre de sa stratégie culturelle visant à préserver le patrimoine culturel et à promouvoir l'intérêt pour la littérature et la poésie arabes, sera diffusé en direct mardi.



Le lauréat de cette compétition,"Amir Achouarae" recevra une enveloppe financière d'un million de DH émiratis, le deuxième sera récompensé par un prix de 500.000 DH émiratis alors que le troisième recevra 300.000 DH émiratis.



Des prix de 200.000 DH émiratis et 100.000 DH seront décernés aux poètes qui ont occupé respectivement les 4ème et 5ème places.