Abou Dhabi: le Maroc présente ses produits du terroir au Salon International de l'Alimentation

La 10ème édition du Salon International de l'Alimentation (SIAL Middle East) 2019, qui a démarré lundi à Abou Dhabi, connait une présence distinguée des produits marocains, réputés pour leur haute qualité.



Initiée pour la septième année consécutive par l'Agence pour le développement Agricole (ADA), la participation marocaine s'inscrit dans la droite lignée de l’ambitieuse stratégie de développement, de commercialisation et de promotion des produits du terroir qui a été mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert.



Cette année, toutes les régions du Royaume sont présentes à ce salon à travers 25 exposants, producteurs des produits du terroir, qui représentent environ 74 coopératives agricoles regroupant près de 2500 adhérents.



Parmi les produits marocains exposés lors de ce salon figurent les épices, le miel, les huiles végétales, les dattes, l'argan et ses dérivés, le couscous, les figues séchées, l'huile d'olive et le safran.



Le Maroc participe cette année avec l'un des plus grands pavillons de l'exposition, lequel s'étend sur une superficie de 320 mètres carrés, a déclaré à la MAP, Mehdi Rifi, PDG de l’ADA, soulignant que son emplacement au milieu du Salon facilite l'accès aux visiteurs et aux professionnels du secteur, afin qu’ils découvrent les produits marocains.



Les visiteurs et les professionnels de l’agroalimentaire, issus de différentes nationalités, se sont pris d’engouement pour les produits marocains diversifiés, notamment pour le miel, le couscous, les herbes aromatiques, les épices et l'huile d'argan, a-t-il ajouté.



L’édition actuelle,"SIAL 2019", qui se tient du 9 au 11 courant, connait la participation de plus de 1000 exposants représentant 50 pays. Ce salon prévoit une variété d'événements internationaux, en particulier l'organisation de la 5è édition du salon d'Abou Dhabi des dattes, une plate-forme internationale qui, grâce à la participation de 100 exposants, permet aux exposants de présenter leurs produits et d'améliorer leur présence sur le marché mondial.