Abdessamad Kayouh reçoit la médaille d'or du Sénat français

De son côté M. Kayouh a souligné l’importance de cette relation historique d’exception entre le Maroc et la France, mais aussi entre la Chambre des Conseillers et le Sénat.



Il a tenu également à saluer, au nom du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers, le travail réalisé par les deux groupes d’amitié parlementaire pour le raffermissement et la consolidation des relations entre les deux pays. Il a dans ce contexte rappelé les toutes récentes visites effectuées par le groupe d’amitié France Maroc au Sénat à Dakhla dans le sud du Maroc et à Taroudant.



A Dakhla, les Sénateurs français ont pu voir de leurs propres yeux le développement dans les provinces du Sud et ce qu’a réalisé le Royaume du Maroc en matière d’intégration des jeunes issus des tribus sahraouies pour le développement des secteurs économiques notamment l’agriculture et le tourisme, a dit M. Kayouh.



Les sénateurs membres du Groupe d’amitié France-Maroc ont également effectué une visite dans la région de Taroudant. « Ces visites ont été l’occasion de rapprocher les points de vue sur un certain nombre de questions et le Maroc est toujours fier de cette coopération avec la France », a affirmé M. Kayouh.



« Je saisis cette occasion pour réaffirmer notre volonté en tant que parlementaires, mais aussi en tant que maires représentant plusieurs régions du Maroc, de souligner l’importance de cette relation d’exception entre le Maroc et la France, mais aussi entre la Chambre des Conseillers et le Sénat », a indiqué M. Kayouh, notant que l’amitié maroco-française doit être mise à profit, par les maires et les présidents des conseils régionaux et préfectoraux pour nouer davantage de relations avec leurs pairs français « parce que la coopération décentralisée, dont on fête aujourd’hui le quarantième anniversaire est un sujet qui nous tient à cœur et une grande part lui sera consacrée lors de la prochaine réunion de haut niveau France-Maroc (prévue à Paris en décembre prochain), mais également lors du prochain Sommet des deux parlements qui se tiendra en amont de cette réunion.



M. Kayouh s’est d’autre part attardé sur le combat « commun » que mènent le Maroc et la France contre le terrorisme et en matière de lutte contre l’immigration clandestine, affirmant que les deux pays œuvrent ensemble pour la paix dans plusieurs endroits du monde. « Tous ces efforts que font les deux pays ne peuvent réussir que si le bilatéral fonctionne. Chose que l’on essaye de faire et j’encourage les maires marocains à le faire aussi », a dit M. Kayouh.



"Avec le sénateur Karoutchi, nous avons souligné la solidité de la relation France-Maroc et évoqué la coopération décentralisée", a indiqué M. Kayouh dans une déclaration à la MAP, ajoutant que "la rencontre avec le vice-président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français a été l’occasion de préparer, de façon informelle, la rencontre au Sommet entre les parlementaires français et marocains qui aura lieu les 12, 13 et 14 décembre prochain en prélude à la Réunion de Haut Niveau prévue le 19 décembre prochain à Paris sous la présidence des deux chefs du gouvernement".



"Les présidents de différentes communes du Maroc qui m'accompagnent dans ce déplacement, se sont félicités de cette visite au Sénat et nous les avons encouragé, moi-même et le Sénateur karoutchi à lier le maximum de relations avec leurs pairs français et nous serons à leurs côtés en vue de faciliter des jumelages entre les communes marocaines et françaises et les accompagneront en tant que parlementaires marocains et français à renforcer et consolider ces relations », a ajouté M. Kayouh.



Auparavant les membres de la délégation marocaine a effectué une visite du Palais du Luxembourg, siège du Sénat français où des explications leur ont été fournies sur la charge historique et symbolique de ce lieu emblématique de la capitale française.



Au cours de cette visite de découverte du Sénat français, organisée à l’initiative de la Chambre des Conseillers du Maroc, la délégation marocaine a visité l’hémicycle du Sénat où se déroulent les débats des Sénateurs, un insigne privilège réservé aux hôtes d’’exception de la chambre haute du Parlement français.