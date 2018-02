Abdelhaq Bensari nommé au poste de Directeur de Société Générale Maroc

Dans un communiqué parvenu à la MAP, Société Générale Maroc fait savoir que M. Bensari, fort d'une solide expérience en matière de conseil en stratégie haut de bilan et patrimoniale, poursuivra la dynamique de développement de la Banque impulsée par Mme Salima Benhima.



Selon la même source, les actions menées tout au long de ces dernières années ont permis de positionner l'établissement bancaire en tant qu’acteur de référence en matière d’accompagnement de la clientèle patrimoniale et fortunée.



M. Bensari a exercé pendant 10 ans une activité de Conseil en Fusions & Acquisitions, à Paris, au sein de cabinets internationaux de premier plan, avant de poursuivre sa carrière au Maroc en tant que directeur développement d’un grand groupe coté à la bourse de Casablanca. Il a rejoint Société Générale Maroc en 2012 en tant que directeur associé, adjoint au responsable de l’activité Banque d’Affaires et membre du Comité de la Banque d’Investissement, ajoute le communiqué.



Durant son parcours professionnel, M. Bensari a été amené à conseiller de nombreux clients dans leurs opérations stratégiques et de transmission d’entreprises au Maroc, en Afrique et à l’international.



Diplômé d’EM Strasbourg Business School, de l’Université de Reading en Grande-Bretagne (European Master of Business Sciences, EMBS) et de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), il est également titulaire d’un DESS en Ingénierie Financière de l’Université de Paris XII.



Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc, acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs, est gérée conformément aux standards internationaux de son principal actionnaire Société Générale, rappelle-t-on de même source.