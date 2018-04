Abdelaziz Bouteflika remanie légèrement son gouvernement

Abdelaziz Bouteflika a nommé de nouveaux titulaires aux ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que celui des Relations avec le Parlement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.



- M. Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, en remplacement de M. El-Hadi Ould Ali



– M.Said Djellab, ministre du Commerce, en remplacement de M. Mohamed Benmeradi



– M. Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, en remplacement de M. Hassen Marmouri



– M. Mahdjoub Bedda, ministre des relations avec le Parlement en remplacement de M. Tahar Khaoua