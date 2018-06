ATP/Stuttgart : retour réussi pour Federer

Roger Federer a fait "un nouveau départ" après trois mois de break, mercredi, après sa première victoire sur le circuit face à Mischa Zverev 3-6, 6-4, 6-2, lors du second tour du tournoi de Stuttgart sur gazon.



"Après deux défaites (à Indian Wells et Miami en mars), je suis satisfait d'avoir gagné un match", a assuré le Suisse, ajoutant que "c'est un nouveau départ. Je suis ravi d'avoir pu gagner à nouveau, d'avoir su surmonter quelques moments compliqués avec un set de retard. Le niveau de Mischa a baissé dans les deux derniers sets, ce qui m'a permis de gagner."



Le joueur de tennis suisse avait besoin d'une pause pour se remettre dans le rythme, et Zverev, 54e joueur mondial, n'était pas un adversaire facile sur herbe, mais visiblement, Federer n'a pas perdu ses réflexes pendant sa pause lors de la saison de terre battue.



Le N.2 mondial a réagi parfaitement après sa défaite de la première manche en un peu plus d'une demi-heure en s’imposant face à l'adversaire ensuite.



"C'est une question de concentration. Il faut être patient, rester positif et conserver son énergie... C'est ce que j'ai fait. Maintenant, ça fait faire du bien d'avoir un jour de repos pour retrouver le rythme avant le prochain match."



Federer fera face lors du prochain tour au vainqueur du match entre l'Indien Prajnesh Gunneswaran et l'Argentin Guido Pella. Il reprendra la place de N.1 mondial à deux semaines du début de Wimbledon s'il atteint la finale de Stuttgart.