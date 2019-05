ATP: Nadal renforce sa deuxième place après son titre à Rome

Un neuvième titre à Rome face à son rival et une place de N.2 mondial solidifiée: Rafael Nadal a fait le plein de confiance et mis la pression sur le leader Novak Djokovic, selon le classement ATP publié lundi, à moins d'une semaine du premier tour de Roland-Garros.



La lutte pour la place de N.1 mondial s'intensifie après la démonstration de l'Espagnol face au Serbe, dimanche, en finale à Rome (6-0, 4-6, 6-1).



Les deux hommes ne sont d'ailleurs séparés que de 500 points dans la course au Masters de Londres alors commence Roland-Garros, un tournoi que Nadal a remporté à onze reprises.



Le Suisse Roger Federer reste, lui, 3e, devant l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev.



Le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e après sa victoire à Madrid et sa demie à Rome, poursuit son ascension dans la hiérarchie mondiale et entrevoit désormais le top 5.



Classement ATP après les matches disputés lundi:



1. Novak Djokovic (SRB) 12355 pts



2. Rafael Nadal (ESP) 7945



3. Roger Federer (SUI) 5950



4. Dominic Thiem (AUT) 4845



5. Alexander Zverev (GER) 4155



6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4080 (+1)



7. Kei Nishikori (JPN) 3860 (-1)



8. Kevin Anderson (RSA) 3745



9. Juan Martín Del Potro (ARG) 3235



10. John Isner (USA) 2940 (+1)



11. Fabio Fognini (ITA) 2830 (+1)



12. Karen Khachanov (RUS) 2800 (+1)



13. Marin Cilic (CRO) 2710 (-3)



14. Daniil Medvedev (RUS) 2625



15. Borna Coric (CRO) 2525



16. Gaël Monfils (FRA) 1965



17. Milos Raonic (CAN) 1960



18. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1925



19. Marco Cecchinato (ITA) 1840



20. Diego Schwartzman (ARG) 1755 (+4)



...