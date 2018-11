ATP: L'Allemand Zverev domine Djokovic et remporte le Masters de Londres

Étincelant depuis le début de l'été et intouchable jusqu'ici à Londres, le serbe pourtant grand favori, s'est montré incapable de dompter le prodige allemand (21 ans) qui avait écarté le Suisse Roger Federer la veille. Zverev succède au Bulgare Grigor Dimitrov.



Zverev, qui succède au Bulgare Grigor Dimitrov, terminera l'année à la 4e place mondiale et devient le plus jeune joueur à remporter le tournoi des maîtres depuis Djokovic (à Shanghai en 2008).



L'Allemand confirme ainsi au plus haut niveau les attentes placées en lui, après une saison où il a déçu en Grand Chelem, son meilleur résultat demeurant un quart de finale à Roland-Garros.



Bien que sèchement défait par Djokovic en phase de poule mercredi, Alexander Zverev a joué sans complexe, bien aidé par un service qui lui a offert de nombreux points (10 aces, 72% de premières balles).



Outre les membres du "Big 4" (Djokovic, Nadal, Federer et Murray), Zverev est le seule joueur en activité à avoir remporté au moins trois tournois de la catégorie Masters 1000 (Madrid en 2018, Toronto et Rome en 2017).