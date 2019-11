AFRIMA : le nigérian Burna Boy désigné artiste de l'année

La star nigériane Burna Boy a été désignée, samedi soir à Lagos, artiste de l'année, lors de la 6è édition des All Africa Music Awards (AFRIMA), une compétition de référence qui décerne chaque année des trophées aux musiciens les plus en vogue.



Le groupe kényan afro-pop "Sauti Sol" a remporté le titre de l'album de l'année et du meilleur duo ou groupe, tandis que "Fever" du nigérian Wizkid a été sacré meilleure chanson de l'année.



Le meilleur DJ africain est allé au nigérian Spinall, alors que le réalisateur "Kenny" de la Tanzanie a remporté le prix du meilleur vidéo-clip pour son tube Tétema.



Le sud-africain Nasty C a été sacré meilleur rappeur africain, tandis que le nigérian Kel P a remporté le prix du meilleur producteur en Afrique et le Libérian Kanvee Adams meilleur "song writer".



Le prix de la révélation de l'année est allé à la Kényane Nikita Kering, alors l’artiste angolais Bráulio Alexandre a été sacré artiste "le plus prometteur" d'Afrique.



L’égyptien Mohamed Ramadan a remporté le prix "favoris des fans" pour son tube "Mafia".



Les grandes stars du continent ont dominé les principales catégories de la liste de cet important événement musical de l'Afrique, avec plus de 8.157candidatures soumises en 2018.



Organisée en partenariat avec l'Union africaine (UA), l'édition 2019 de l'AFRIMA constitue une occasion pour la célébration de la spécificité culturelle du continent à travers un programme riche et diversifié.



AFRIMA célèbre l'excellence dans l'art musical en Afrique et dans la diaspora avec 36 catégories réparties sur les cinq régions du continent.