A cinq mois de leur Mondial, les Bleues s'offrent les Américaines

Les deux sélectionneuses, Corinne Diacre et Jill Ellis ont beau avoir assuré vendredi en conférence de presse que ce match ne serait qu'un test à un instant "T", les Bleues ont lancé un message fort sur leurs ambitions en infligeant leur premier revers après 28 matches sans défaites aux Américaines.



Il s'agit, en outre, de la troisième confrontation de suite qui ne tourne pas en faveur des numéro unes mondiales au classement Fifa, après un 3-0 il y a deux ans et un 1-1 l'an passé, tous deux sur le sol américain.



Le théâtre de cette victoire n'est pas non plus anodin, puisque la France joueura son huitième de finale au Havre si elle termine en tête de son groupe, et éventuellement en quart contre les Etats-Unis, mais au Parc des Prince.



Face à une formation américaine dans son 4-3-3 habituel, mais qui avait laissé quelques cadres au repos - Megan Rapinoe, Tobin Heath pas sur la feuille de match, Carli Lloyd sur le banc pendant 70 minutes - les joueuses de Corinne Diacre ont pris tout de suite le match par le bon bout.



L'animation offensive sur les flancs a été particulièrement efficace, avec Amel Majri à gauche et surtout le duo Marion Torrent/Delphine Cascarino à gauche.