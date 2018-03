A Rabat, les oncologues examinent les avancées dans le traitement du cancer du pancréas

C’est la ville de Rabat qui accueille le 1er congrès national de société marocaine d’oncologie digestive (SMOD) dont les travaux se tiennent ces 2 et 3 mars au centre de conférences de la Fondation Mohammed VI.



Cette année, les oncologues marocains ont choisi de consacrer leurs assises aux cancers du pancréas. C’est le 4ème cancer au Maroc après le sein, les poumons, la prostate.



Un cancer meurtrier qui touche plus d’hommes que de femmes. « C’est une pathologie grave dont le traitement est lourd.Il faut le savoir, dans la plupart des cas, les patients arrivent tard, quand la maladie est déjà au quatrième stade. La chirurgie combinée à la chimiothérapie et à la radiothérapie donnent des résultats, » explique le président de la SMOD, Pr Abdelilah Souadka.



A Rabat, des oncologues de renom, tels que A. Sauvanet, L. Paazzo, M. Fabre,JF Gigot, MP Vullierme, G Crehange et R. Coriat, venus de France et de Belgique échangent avec leurs collègues marocains autour des avancées dans la prise en charge des cancers du pancréas. L’espoir est permis. La recherche en la matière autorise à plus d’optimisme.



Le congrès national de la SMOD réunit chirurgiens cancérologues, oncologues, chimiothérapeutes et radiothérapeutes. Une manière aussi de signifier que la prise en charge du cancer est aussi une affaire de collégialité et pluridisciplinarité.