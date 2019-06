A Paris, les supporteurs de Wydad attendent de pied ferme le verdict de la CAF

Devant un hôtel de la capitale française ce 4 juin 2019, Ils sont nombreux les supporters de Wydad de Casablanca, et même du Raja, à attendre de pied ferme le verdict de la réunion d'urgence du comité exécutif de la CAF consacrée au match retour entre le WAC et l'Espérance de Tunis.



Convoquée par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, la réunion d’urgence du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) à Paris sur les suites à réserver au match entre l’Espérance de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca pour le compte de la finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique a été suspendue en début d’après-midi pour reprendre à 19h30 (GMT+2), a constaté Atlasinfo sur place.



Une délégation marocaine, conduite par Fouzi Lekjaa, président de la FRMF, et composée de Said Naciri, président du bureau dirigeant du Wydad Casablanca, Hamza El Hajoui, vice-président de la Fédération, Tarek Najem, son Secrétaire général, et Mohamed Makrouf, Conseiller de M. Lekjaa et responsable communication à la Fédération, est présente à Paris.