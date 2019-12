A Paris, les patronats marocain et comorien scellent leur Convention de coopération

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l'Union des Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des Comores (UCCIA), ont signé, mardi à Paris, une convention de coopération.



Cette convention a été signée, en marge de la Conférence des partenaires au développement des Comores, en présence du Président Azali Assoumani, accompagné de plusieurs membres du gouvernement comorien, et d'une forte délégation gouvernementale et économique marocaine qui a pris part, sur instructions Royales, à cette Conférence dédié au financement du plan Comores Emergence 2030.



La convention de coopération signée par le président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud de la CGEM, Laaziz El Kadiri, et le président de l’Union des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture des Comores (UCCIA), Ahmed Ali Bazi, se fixe pour objectifs le rapprochement des opérateurs économiques des deux pays en vue d’une meilleure coopération entre les entreprises comoriennes et marocaines pour une croissance économique mutuelle.



La convention porte notamment sur le renforcement, le partage et l’échange d’expériences entre les hommes d'affaires des deux pays, le partage d’informations pouvant faciliter les échanges de marchandises et les flux d’investissement entre les deux pays et l’encouragement à l’établissement des entreprises marocaines au Comores et celui des entreprises comoriennes au Maroc.



« Ce mémorandum pose un cadre de travail entre le secteur privé des deux pays. Il nous permet de partager l’information et de nous soutenir mutuellement », a indiqué dans une déclaration à la MAP, le président de l’UCCIA, qui a s’est dit confiant que le Maroc peut jouer un rôle très important dans le développement des Comores.



« Le Maroc a un secteur privé très performant et nous le voyons à travers l’Afrique subsaharienne. Et comme l’a souligné le Président Assoumani, les entreprises et les institutions marocaines ont toute leur place dans l’élan des Comores vers l’émergence », a indiqué M. Bazi. D’ailleurs, a-t-il dit, le Chef de l’Etat comorien a invité le Maroc à intégrer le comité de suivi du plan Emergence des Comores 2030.



Le président de l’UCCIA s’est en outre félicité que le secteur privé marocain prépare une mission aux Comores annoncée pour janvier prochain, se disant confiant que les Marocains prendront part, de manière substantielle, au plan d’émergence des Comores 2030.



Pour le Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud de la CGEM, "il était essentiel de mettre en place un partenariat stratégique avec l’UCCIA", ajoutant que le Maroc, qui est un partenaire fort des Comores, veut accompagner leur plan Emergence 2030, et « le secteur privé marocain, à travers la CGEM, ne pouvait que répondre présent ». Il a également relevé l’intérêt manifesté par la partie comorienne pour l’investissement marocain qui « a montré en Afrique qu’il était inclusif, durable et doté d’une vision d’accompagnement et de création de valeur et de richesse sur place ».



Le Président de la Commission Diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud de la CGEM a en coutre indiqué que cette convention sera suivie par une mission économique marocaine qui se rendra prochainement aux Comores pour mesurer l’ampleur de ce plan et prospecter les opportunités d’investissement et de partenariat.



La Conférence des partenaires au développement des Comores (CPAD), a offert l'occasion aux autorités du pays de présenter, sur deux jours, les opportunités d'investissements dans les secteurs porteurs de croissance, montrer les potentialités économiques de l’Union des Comores et obtenir de nouveaux engagements de financement auprès des partenaires.



Cette Conférence a réuni, en plus du Maroc, l'ensemble des partenaires des Comores, les pays amis, la communauté financière internationale (Banque mondiale, FMI, BAD, BID, PNUD…) et les investisseurs potentiels dans l’objectif de lever des fonds pour soutenir le développement socio-économique inclusif des Iles des Comores à l’horizon 2030.