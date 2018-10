A Paris, le roi d'Espagne visite l'exposition Miro avec Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont visité vendredi soir l'exposition Miro, à Paris, en compagnie du roi Felipe VI d'Espagne et de la reine Letizia, qu'il recevra ensuite au palais présidentiel pour un dîner en leur honneur.



Le chef de l'Etat, son épouse et le couple royal sont arrivés vers 18h45 (16H45 GMT), accompagnés de la ministre de la Culture Françoise Nyssen, a constaté l'AFP. Une heure auparavant, le public a été prié de quitter les lieux, plusieurs personnes manifestant leur mécontentement.



Réunissant près de 150 oeuvres du peintre surréaliste catalan Juan Miro, cette rétrospective qui vient d'ouvrir au public retrace l'évolution de l'artiste sur 70 ans.



Emmanuel Macron avait été invité à un dîner de gala par le roi Felipe le 25 juillet au Palais royal à Madrid, à l'occasion d'une tournée en Espagne et au Portugal consacrée aux dossiers économiques et européens.



Arrivé avec deux heures de retard à Madrid après un long bain de foule dans les Pyrénées, en pleine affaire Benalla, le chef de l'Etat avait alors également rencontré le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez.