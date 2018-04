A Marrakech, une offre hôtelière en croissance pour l’une des plus belles destinations au monde

Marrakech est devenu ces dernières années la destination de prédilection de millions de touristes dans le monde. De Jemaa El-Fna avec ses souks aux couleurs chatoyantes aux méandres de la Médina aux nombreuses richesses architecturales en passant par les quartiers modernes de Guéliz et de l’Hivernage, la ville rouge offre un mélange subtil de tradition et de modernité. Une palette infinie de choix pour les visiteurs de la ville qui n’ont de cesse à puiser dans son incroyable diversité.



« Ce sont toutes ces belles choses qui font de Marrakech the place to Be, ce qui lui a valu d’être classée au 8e rang des plus belles destinations touristiques au monde en 2018, selon le dernier classement de Trip Advisor », résume le directeur d’une agence de voyage qui a pignon sur rue.



Et pour cause ! Selon ce site spécialisé, Trip Advisor, Marrakech devance d’autres villes connues pour être des destinations internationales, comme New York, Istanbul ou encore Phuket en Thaïlande. C’est aussi la seule ville africaine à figurer dans le top 25, et la première des trois villes arabes qui y figurent (Dubai est au 17 eme rang et Hurgada, en Egypte, au 21e).



Un attrait considérable pour la ville ocre qui, selon l’observatoire du tourisme, a maintenu la cadence de croissance de son activité touristique avec une progression de +12% (contre 10% en 2017) des arrivées de touristes aux postes-frontières durant les premiers mois de 2018 atteignant ainsi un volume des arrivées de 1.5 million de touristes.



Les nuitées dans les établissements hôteliers classés (EHTC) de Marrakech ont connu une hausse de 15% durant les premiers mois de 2018 comparativement à la même période de 2017. En effet, le nombre de nuitées réalisées en janvier-février de l’année courante s’élève à 1.114.209 nuitées contre 972.429 nuitées enregistrées durant la même période de l’année écoulée. La durée moyenne de séjour s’élève quant à elle, à 3,1 nuits durant janvier-février 2018 contre 3,2 nuits durant la même période de 2017. En effet, les DMS (durée moyenne de séjour) ne dépassent plus les 3 nuitées notamment en périodes de fêtes.



« Il faut bien se souvenir qu’il fut un temps où, pour pouvoir loger à Marrakech durant ces périodes de fête, les hôteliers imposaient un séjour de 7 nuitées. Ce qui signifie bel et bien que l’offre hôtelière à Marrakech s’est développée et compte aujourd’hui près de 70.000 lits classés à remplir, en dehors des petits établissements et maisons d’hôtes non répertoriés. Il est clair qu’aujourd’hui le touriste a Le choix », fait valoir cet hôtelier.



Un avantage qui continue sans cesse de croître avec l’apparition sur le marché de nouveaux complexes hôteliers aussi attrayants les uns que les autres. Les derniers en date sont le “Be Live Experience Marrakech Palmeraie» (4 étoiles) et le “Be Live Collection Marrakech Adults Only” (5 étoiles). Ces deux hôtels, propriété du fonds d’investissement H Partners, sous la gestion de l’opérateur touristique par excellence Be Live Hotels du groupe espagnol Globalia, viennent d’être inaugurés par le ministre du Tourisme, Mohamed Sajid.



D’un coût d’investissement global de 450 millions de dirhams et d’une capacité totale de 379 chambres, les deux établissements ont permis la création de 310 emplois directs.



Lors de cette cérémonie Mohamed Sajid a invité les hommes d’affaires espagnols à investir dans le secteur du tourisme au Maroc. Des investisseurs qui pourront tirer profit de plusieurs avantages, dont la proximité géographique entre les deux pays, une histoire commune et une vision partagée du futur. Une opportunité que certaines stars étrangères habituées de la ville ocre, telles que Cristiano Ronaldo ou encore Maitre Gims, ont saisi pour contribuer prochainement au développement de l’offre touristique de Marrakech.