A Marrakech, les professionnels de la publicité et de la communication se donnent rendez-vous sous le signe de l’audace

6ème édition pour l’African Crisal Festival qui sera de retour en mai prochain. Ce sont plus de 400 professionnels de la publicité et de la communication qui sont attendus à Marrakech pour partager leurs expériences et leurs idées



Organisé par Cristal events et l’Union des Agences Conseil en Communication, cet événement a pour but dévaluer les plus grandes agences et les campagnes les plus créatives du marché africain tout en mettant en exergue les cultures locales ainsi que les nouvelles tendances africaines.



Placé sous le signe de l’audace, ce festival sera marqué par une cérémonie de remise de prix après passage devant un jury et permettra aux agences primées d’intégrer les rankings internationaux.



Ces dernières seront en effet jugées sur leur audace, thème phare de cette rencontre mais aussi sur leur capacité à promouvoir les cultures africaines.



Cette rencontre accorde une place de choix à l’audace au féminin. « Une nouvelle manière d’encourager le leadership féminin en Afrique. C’est ce qui explique aussi le choix de l’emblème de l’événement : une femme africaine qui prend une pose rappelant les contours du continent africain », font valoir les organisateurs de l’événement.

En plus des différentes consécrations, Lle microcosme de la communication représenté par pas moins de 30 pays vont échanger dans les cadres de conférences, de sessions pédagogiques ou de meetings informels.



Rendez-vous donc du 2 au 5 mai 2018 dans la ville ocre pour célébrer cette nouvelle édition des passionnés de la « com’ ».





