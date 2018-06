A Marrakech, le musée Yves Saint-Laurent remporte le Grand prix AFEX 2018

C’est une nouvelle consécration pour le musée phare de Marrakech, le musée Yves Saint-Laurent. L’édifice a récemment remporté le Grand prix AFEX 2018. Cette compétition organisée tous les 2 ans, depuis 2010, à la veille de la Biennale de Venise par l’association Architectes français à l’export (Afex) récompense les meilleures réalisations d’agences françaises en terres étrangères. Cette année, neuf bâtiments étaient en lice pour décrocher ce prix prestigieux.



Ouvert en octobre 2017, le musée Yves Saint-Laurent est né du duo d’architectes Karl Fournier et Olivier Marty, fondateurs du Studio KO. Ces deux français qui débarquent à Marrakech, il y a presque 20 ans, et décident d’y rester, sont connus pour leur utilisation de matériaux locaux, comme ils l’ont fait avec le musée Yves Saint-Laurent. Studio KO a par exemple utilisé des briques des environs de Tétouan pour la façade extérieure de l’édifice.



Ce nouvel espace artistique dédié à l'œuvre du couturier français est un hommage à la ville découverte par le créateur dès 1966 et où il séjourna régulièrement.



Situé rue Yves Saint- Laurent, à côté du Jardin Majorelle, le nouveau musée, d'une surface de 4.000 mètres carrés dispose d’un espace d’exposition permanente présentant l’œuvre d’Yves Saint Laurent, une salle d’exposition temporaire, un auditorium, une bibliothèque de recherche et un café-restaurant.



Le Grand Prix AFEX n’est pas la première consécration du musée Yves Saint -Laurent. Ce musée a décroché le titre de ‘‘meilleur nouveau bâtiment public’’ décerné par le magazine Wallpaper. Un réel engouement pour ce magnifique écrin à peine 8 mois après son ouverture et qui vient s’ajouter aux nombreux joyaux qui ornent Marrakech.