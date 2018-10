A Dubaï, une fillette marocaine de 9 ans championne de l’Arab Reading Challenge

Une Marocaine de neuf ans a remporté mardi 119.800 euros après avoir remporté le premier prix d'un concours de lecture en arabe, organisé par les autorités de Dubaï, aux Emirats arabes unis.



Maryam Amjoun s'est imposée face à 16 finalistes, tous âgés de moins de 18 ans et originaires de tout le monde arabe, lors de cette troisième édition du concours. Pour se qualifier, les participants devaient lire au moins 50 livres et écrire leurs résumés.



Selon les organisateurs, plus de dix millions de jeunes ont participé à la compétition.



Le trophée a été remis à la jeune Marocaine par le Premier ministre émirati, le cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum. L'année dernière, une jeune Palestinienne de 17 ans avait remporté le premier prix.



Dans la catégorie de la lecture dans des pays non-arabes, la Française Tasneem Eidi a gagné environ 24.000 euros.



L'école Al-Ikhlas, au Koweït, a aussi remporté environ 240.000 euros après avoir été désignée comme l'établissement de langue arabe encourageant le mieux ses élèves à lire.



"Une génération qui lit est une génération prometteuse, et une nation qui lit est une nation qui investit dans le futur", a déclaré le cheikh Mohammed, également émir de Dubaï, cité par le service de presse de l'émirat.