A Dakhla, un miracle s'est produit et continue (Jean-Paul Carteron)

A Dakhla, qui abrite les travaux de la 4e édition consécutive du Forum Crans Montana, "un miracle s’est produit et continue", a souligné M. Jean-Paul Carteron, président fondateur du prestigieux forum.



« Le Maroc est en train de construire à Dakhla un exemple du miracle africain», a relevé M. Carteron, à l’ouverture vendredi des travaux de ce forum, qui se poursuit jusqu'au 20 mars dans la Perle du sud, avec la participation de plus d’un millier d’invités de marque et de hauts responsables gouvernementaux issus d’une centaine de pays ainsi que de représentants d’organisations internationales.



Beaucoup de jeunes africains n’avaient pas espoir en leurs pays et ce que le Maroc est en train de faire à Dakhla redonne espoir à ces jeunes, en démontrant à la jeunesse que le miracle est possible et qu’il s’agit d’une question de volonté, a-t-il souligné lors de cette cérémonie marquée par un message royal aux participants, et qui s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, qui conduit une importante délégation ministérielle..



« A Dakhla nous donnons un exemple magnifique de ce que nous pouvons faire en Afrique », a-t-il dit.



Mettant en avant les grandes réformes engagées par le Royaume dans différents domaines notamment économique, industriel, d’infrastructure et social, M. Carteron a fait remarquer que ces réalisations sont le fruit d’une vision, d’une volonté gouvernementale et d’une mobilisation des ressources.



Selon lui, « il y a au Maroc quelque chose d’extraordinaire que nous devons à une dynastie millénaire et visionnaire », notant que « la synthèse et la symbiose entre le respect de la tradition à laquelle on tient tant et le progrès qui est nécessaire pour l’évolution de nos sociétés et l’intégration mondiale à laquelle nous travaillons tous, ici au Maroc, cette synthèse est faite ».



Il n’a pas manqué de saluer "l’intense activité" de SM le Roi en ce qui concerne les relations avec les pays d’Afrique notamment subsahariens, rappelant que le Royaume figure parmi les premiers investisseurs en Afrique, et que le Maroc est le pays qui reçoit le plus d’étudiants africains dans ses universités.



Cette années, d'anciens chefs d'Etat et de gouvernement, des ministres, des présidents de parlements, des décideurs, des parlementaires et des experts internationaux se sont donné rendez-vous à Dakhla pour débattre de l'avenir de l'Afrique, du développement durable, de la coopération sud-sud et des différents défis de l'Afrique à l'ère de la mondialisation.



Cette édition donnera lieu à de nombreux échanges entre hauts responsables gouvernementaux et représentants du monde des affaires, qui porteront notamment sur "la sécurité alimentaire et l’agriculture durable", "l'économie des océans et le secteur halieutique", "les énergies renouvelables et la révolution verte africaine" et "l’Afrique, terminal majeur de la route de la soie".