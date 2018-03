A Dakhla, le roi zoulou porte le costume sahraoui

A Dakhla, il ne passe pas inaperçu. Le roi zoulou Goodwill Zwelithini est l’une des figures les plus marquantes en Afrique du Sud et sa participation à la 4ème édition du forum Crans Montana est un joli coup diplomatico-médiatique pour le Maroc.



Ce chef traditionnel considéré comme très influent en Afrique du Sud a qualifié sa visite à Dakhla –ville des provinces du Sud où il a atterri mardi 13 mars- d’historique. « Le Maroc et l’Afrique du Sud sont bien positionnés pour asseoir les bases d’une coopération solide qui sera avantageuse pour l’Afrique toute entière » a-t-il affirmé dans une déclaration faite au bureau de l'agence MAP à Johannesburg.



C’est accompagné d’une importante délégation que le roi zoulou participe au forum du Crans Montana qui se tient à Dakhla du 15 au 20 mars 2018 sous la thématique de « l’Afrique et la coopération Sud-Sud ».