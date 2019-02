À 81 ans, Abdelaziz Bouteflika annonce sa candidature à l’élection présidentielle du 18 avril

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, est candidat à la présidentielle du 18 avril, lors de laquelle il briguera un cinquième mandat, a annoncé dimanche l'agence de presse officielle APS.



Selon l'APS, le chef de l'Etat, au pouvoir depuis 1999, a annoncé sa candidature dans un message à la Nation transmis à l'agence, qui le diffusera ultérieurement dans la journée.



Dans ce message, M. Bouteflika, s'il est élu, assure qu'il mettra sur pied une "conférence nationale inclusive" dont l'objectif sera l'élaboration d'une "plateforme politique, économique et sociale", voire de "proposer un enrichissement de la Constitution", indique simplement l'APS, sans autre précision.



Longtemps resté silencieux sur ses intentions bien que pressé depuis plusieurs mois par son camp de se représenter, M. Bouteflika a suscité de nombreuses spéculations autour de sa candidature, à moins d'un mois de la clôture officielle du dépôt des dossiers, le 3 mars à minuit.



Celle-ci semblait néanmoins acquise depuis une semaine, l'Alliance présidentielle, coalition des quatre partis qui le soutiennent, l'ayant désigné le 2 février comme leur candidat.



Affaibli par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'apparaît que rarement et ne s'exprime plus en public.