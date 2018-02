9è édition du Prix "Terre des femmes" : Trois femmes marocaines récompensées pour leurs projets environnementaux

Décerné par la Fondation Yves Rocher, ce prix a été attribué cette année à Zaïna Bouhachmoud récompensée pour ses actions de valorisation des plantes aromatiques et médicinales (PAM) 100% bio, Malika Essaten pour son projet de sensibilisation à l’importance de la préservation des ressources naturelles et Zineb El Ouafi œuvrant dans le domaine de la valorisation des déchets ménagers.



Le projet de Zaïna Bouhachmoud, avec la coopérative agricole Alouss (en plein cœur de l’oasis Targa N’Touchka, au sud d’Agadir), consiste en la création de pépinières pilotes qui permettront une agriculture 100% biologique de ces PAM, une meilleure préservation des ressources naturelles ainsi que la création d’une activité génératrice de revenus.



"Faisons de la Terre une princesse généreuse aux yeux de nos enfants" est le nom du projet de Malika Essaten et de l’Association Kifah pour le développement de la femme et de l’éducation environnementale (province d’El Jadida). Celui-ci consiste en la sensibilisation d’un nombre important d’élèves de la région de Haouzia, ainsi que de leurs mamans, à l’importance de la préservation des ressources naturelles, à travers une utilisation plus rationnelle de l’eau et de la terre.



Pour sa part, et avec l’Association Oued Zem pour le développement et la communication, Zineb Elouafi a mis en place un projet de valorisation des déchets ménagers dont le principal objectif est de collecter les déchets ménagers recyclables, en vue d’assurer une meilleure protection de l’environnement et de créer une source de revenus et des emplois stables permettant aux bénéficiaires d’améliorer leur situation socio-économique.



Dans une déclaration à la presse, le directeur de la Fondation Yves Rocher, Claude Fromageot, a souligné que les femmes sont sources et innovantes dans la nouvelle solidarité, et leurs actions apportent de nouvelles possibilités d’inventer le futur. Il a en outre, noté que la Fondation Yves Rocher récompense des femmes qui inventent ces nouvelles formes d’être avec les territoires.



A rappeler que le programme "Terre des femmes" de la Fondation Yves Rocher est présent à travers le monde depuis 15 ans dans près de 15 pays.



La Fondation a récompensé plus de 350 femmes à travers le monde et 27 femmes au Maroc pour leurs actions en faveur de l’écologie et de la préservation de la planète.





