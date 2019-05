72ème Assemblée mondiale de la Santé : les progrès du Maroc dans le domaine de la couverture médicale mis en exergue

Présentant la déclaration du Maroc lors de cette assemblée, qui réunit environ 4.000 participants représentant les 194 Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a souligné que la priorité accordée par le Maroc à la promotion du droit d'accès à la couverture médicale est dictée par les mutations démographiques, épidémiologiques et sociétales que connait le Royaume.



En vue d'accompagner ces mutations, le ministère de la santé focalise ses efforts, dans le cadre de la convergence des politiques publiques et selon une approche participative, sur la mise en oeuve du contenu du Plan santé 2025 qui vise le développement d'une offre de soins organisée, de qualité, à la portée de tous, et adossée à une bonne gouvernance, a poursuivi M. Zniber.



Il a relevé que le cadre référentiel de ce plan repose essentiellement sur la mise en oeuvre des orientations gouvernementales et des engagements du Maroc dans le cadre des conventions internationales adoptées par le Royaume, dont le 13ème programme général de travail de l'OMS 2019-2023 qui place la couverture sanitaire globale parmi ses trois priorités.



Conscient de la grande importance que revêt les soins de santé primaires, le gouvernement marocain s'est atelé, de même, à développer les prestations au niveau des établissement de soins de santé primaires, a-t-il soutenu.



Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la couverture médicale de base en 2002, le Maroc, a-t-il enchainé, oeuvre pour la consécration du droit à la couverture sanitaire et la concrétisation des principes de solidarité et d'égalité en matière d'accès à des prestations sanitaires de qualité.



Le diplomate marocain a indiqué, dans ce sens, que le taux de couverture la population marocaine s'élève à 62% grâce à l'extension de l'assurance maladie obligatoire (AMO) et à la généralisation du Régime d'assistance médicale (RAMED).



De même, dans la perspective d'atteindre 90% de couverture médicale de base à l'horizon 2021, le ministère de la santé mène des consultations avec les représentants des catégories socio-professionnelles organisées pour la mise en oeuvre de la loi relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui représentent environ 33% de l'ensemble de la population, a fait observer M. Zniber.



En outre, le gouvernement marocain poursuit ses efforts pour l'élargissement de la couverture sanitaire au profit des migrants légaux, conformément aux hautes orientations royales en matière de politique migratoire, ainsi qu'en harmonie avec les dispositions du droit international et en application de la stratégie nationale de l'immigration et de l'asile.



Il a rappelé, par ailleurs, la signature par le Royaume de plusieurs engagements internationaux, dont la charte mondiale pour la réalisation de la couverture de santé universelle à l'horizon 2030.



Et d'ajouter que le Maroc est conscient que les défis à relever dans le cadre de la mise en oeuvre de ces engagements requièrent la mobilisation des ressources financières et humaines et la création de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat avec l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux pour la réalisation des objectifs de développement durable.



Il a, par ailleurs, rappelé le choix du Maroc pour commémorer la journée mondiale de la santé pour 2019, sous le thème « Santé pour tous et par tous: de la parole aux actes », notant que cet évènement, marqué par le message royal adressé aux participants, reflète l'intérêt porté par le Roi Mohammed VI à l'instauration d'un système de couverture sanitaire universelle.



L'AMS se penchera sur la définition des lignes directrices de son programme pour la santé, outre des sujets d'actualité, notamment la récente flambée de l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola, l'accès aux médicaments et aux vaccins, la question de la santé pour tous, le budget de l'OMS ou encore les répercussions sanitaires du changement climatique.



Outre M. Zniber, la délégation marocaine à cette assemblée, qui se poursuivra jusqu'au 28 mai, comprend le directeur de la planification et des ressources financières au ministère de la Santé, Abdelouahab Belmadani, et du directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies auprès du même département, Mohamed Youbi.