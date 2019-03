Forum Crans Montana de Dakhla : un "bilan positif" et une "consécration" pour les territoires du Sud du Maroc (Carteron)

Le président-fondateur du Forum Crans Montana, Jean-Paul Carteron, a dressé, dimanche, un "bilan positif" des travaux de la 5-ème session annuelle de ce prestigieux forum tenu à Dakhla (14-17 mars) sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



"Le bilan ne peut être que positif. Des centaines de personnalités internationales de tous les coins du monde sont venues à Dakhla pour prendre part aux travaux de ce Forum", a souligné M. Carteron dans un point de presse, ajoutant que les contacts et le mélange de rencontres ont été fructueux.



"Dakhla a accueilli 1.200 participants représentant plus de 110 pays, ce qui représente une consécration pour les territoires du Sud marocain et leur développement auquel nous sommes attachés depuis cinq années", a fait remarquer le président-fondateur du Forum.



"Année après année, nous constatons la consistance des rencontres tenues dans le cadre du Forum et l'importance des personnalités qui viennent de tous les points du monde", a-t-il martelé, assurant qu’édition après édition, les invités "sont surpris" de l’"agrandissement" des infrastructures et de l’activité économique qui "se développe et se consolide" à Dakhla.



L'édition 2019 du Forum Crans Montana, placée sous le thème "Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse", a constitué une plateforme d'échange et de dialogue sur les moyens d’édifier un continent prospère, développé et inclusif qui met à profit tous ses atouts et potentialités.



Au menu de cette édition, figuraient des thématiques aussi diverses que la sécurité énergétique, les exigences environnementales, l'économie numérique, la santé publique, l'agriculture durable et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin.