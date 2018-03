58 % des Français jugent l'action du gouvernement contre le terrorisme insuffisante

Selon un sondage Elabe diffusé jeudi 29 mars, près de six Français sur dix estiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement ne mettent pas tous les moyens en œuvre pour lutter efficacement contre le terrorisme. Seules 42 % des personnes interrogées pensent que l'exécutif met en œuvre « tous les moyens nécessaires à la lutte contre la menace terroriste en France », contre 58 % d'un avis contraire. Pour une très large majorité, cependant, aucun parti de l'opposition ne ferait mieux que le gouvernement actuel, selon cette enquête pour BFM TV réalisée après les attentats dans l'Aude.



Si 31 % estiment que le Front national ferait « mieux » dans ce domaine, ce n'est le cas que de 14 % en ce qui concerne le parti Les Républicains, 9 % La France insoumise et 2 % le Parti socialiste. Parmi une série de mesures proposées, 84 % des Français interrogés considèrent qu'il serait « efficace » d'« isoler les détenus radicalisés des autres » en prison et de « renforcer les moyens financiers et humains du renseignement ».



Expulser les fichés S de nationalité étrangère ?



Également jugées efficaces, l'expulsion du territoire « des individus fichés S de nationalité étrangère » (80 %) et l'interdiction du « retour des Français partis en Irak ou en Syrie » (78 %). Pour 72 %, « déchoir de la nationalité française les individus binationaux condamnés pour terrorisme » serait aussi « efficace ». Les Français sont, en revanche, divisés sur un éventuel rétablissement de l'état d'urgence, jugé efficace pour 52 %, contre 48 % d'un avis contraire.



Enquête réalisée en ligne les 27 et 28 mars auprès de 1 005 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. (afp)