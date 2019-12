4e Forum parlementaire France-Maroc: l'occasion de consolider les relations entre les parlementaires des deux pays

Le premier vice-président de la Chambre des Conseillers, Abdessamad Kayouh, a pour sa part souligné dans une allocution lue au nom du président de la Chambre, Hakim Benchammach, que la poursuite régulière des rencontres et des concertations fructueuses dans le cadre de ce Forum témoigne des attaches historiques, culturelles et politiques solides unissant les deux deux pays, mettant en avant la convergence des vues et des positions des deux pays sur des questions d’intérêt régional et international.



Les travaux de ce forum, marqué par la présence des présidents des groupes d’amitié Maroc-France Christian Cambon (Sénat) et Mustapha Laabid (AN), ainsi que de l’ambassadeur à Paris, Chakib Benmoussa, s'est décliné en deux sessions; la première à l’Assemblée nationale, portant sur les défis planétaires pour la diplomatie parlementaire: valorisation et préservation des mers et des océans pour agir face aux changements climatiques, et consolidation de la démocratie.



La seconde session au Sénat a été axée sur le partenariat franco-marocain pour la sécurité et le développement en Afrique. Elle a été consacrée aux enjeux en matière de paix et de sécurité et au développement dans toutes ses dimensions; politique, économique, territoriale et humaine, à travers la coopération décentralisée.



Créé en 2013, le Forum parlementaire franco-marocain rassemble les présidents et des parlementaires issus des assemblées des deux pays. Il se tient alternativement au Maroc et en France.



Ce forum se veut un lieu privilégié de concertation et de coopération entre les deux chambres du Parlement français et les deux chambres du Parlement marocain.