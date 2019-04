46è Trophée Hassan II : Les Américains Lipsky et Crocker aux commandes, Smith rétrogradé à la 3è position, le tenant du titre Levy out

Les Américains David Lipsky et Sean Crocker se sont installés aux commandes du classement général de la 46è édition du Trophée Hassan II de golf, au terme d'une 2ème journée, marquée par la sortie surprise du tenant du titre français Alexander Levy, alors que l’Anglais Jordan Smith a perdu des points et été rétrogradé à la 3è position.



Lipsky a poursuivi avec le même rythme de la première journée, avec un score total de 141 (R1 :71, R2 :70), soit (-5) sous le par. En revanche, Crocker a connu une vraie baisse de régime lors de cette journée, lui valant un coup au-dessus par. Avec son (-6) de la première journée, il s’en est sorti avec les moindres dégâts.



Smith, qui a signé une entrée en jeu très impressionnante, a chuté à la 3è position, notamment avec ses 5 bogeys (1er, 3è, 7è, 14è, 18è trous). Avec un score total de (142), soit (-4) sous le par, il occupe la 3è place, aux côtés de l’Américain Julien Suri, de son compatriote Lee Slattery et de l’Australien Dimitrios Papadatos.



La Grosse surprise de ces deux premières journées est la sortie prématurée du tenant du titre français Alexander Levy (+6).