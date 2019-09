41è festival du film du Caire : cinq marocains au jury du "prix des critiques arabes du cinéma

Quelque 42 critiques de films de 13 pays arabes, dont 5 marocains, font partie du jury de la première édition du "prix des critiques arabes du cinéma européen", lancée par le Festival international du film du Caire lors de sa 41e session.



Il s'agit de Hamadi Keroum, Khalil Damoun, Rachid Naim, Abdelkarim Ouakrim, Mohamed Benaziz et de Mohamed Shouika.



Selon un communiqué de la direction du festival, cette première édition, organisée conjointement par le Centre pour le cinéma arabe et l'Organisation pour la promotion du cinéma européen, réunit 37 institutions de 37 pays européens.



Les critiques faisant partie du jury choisiront une short-liste de films européens représentés dans les concours "Oscar" du meilleur film en langue étrangère, précise le communiqué, notant que les prix seront remis aux lauréats lors d'une cérémonie spéciale en marge du festival.



Parmi les critiques participant à cette édition figurent également 12 critiques égyptiens, 6 irakiens, 4 libanais, 3 tunisiens, 3 syriens et 2 algériens, ainsi que d'autres critiques soudanais, jordaniens, bahreïniens, palestiniens et des Émirats arabes unis.



"Cette édition sera une valeur ajoutée pour cet événement cinématographique", a relevé le président du Festival du film du Caire, Mohamed Hefdi, exprimant sa satisfaction pour le lancement de récompenses spéciales incluant le cinéma européen et l'arabe.



De son côté, la directrice générale de l'Organisation pour la promotion du cinéma européen, Sonya Heinen, a exprimé sa satisfaction de pouvoir présenter une sélection de films reflétant la diversité du cinéma européen à un panel de critiques de films arabes.