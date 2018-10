36è congrès international des journalistes du pourtour méditerranéen, du 25 au 28 courant à Marrakech

Initié par l’Association Nationale des Journalistes Professionnels, en partenariat avec l’Association Marocaine de la Presse, et l’Association des Journalistes d’Andalousie, ce conclave se propose de permettre un échange des points de vue sur des sujets actuels d’intérêt commun, et la promotion de la culture du dialogue entre les professionnels du secteur des médias notamment, la presse écrite et l’audiovisuel.



Ce congrès interactif et culturel ambitionne également de jeter des passerelles de communication et de dialogue entre les journalistes professionnels des deux rives de la Méditerranée et par là, de favoriser l’échange culturel et civilisationnel entre l’Afrique et l’Europe via le Maroc, expliquent les organisateurs dans un communiqué.



Au menu de ce congrès, qui réunira plus de 60 journalistes marocains et espagnols ainsi qu’un aréopage de responsables, figurent l’organisation d’une table ronde autour du thème : ‘’Développement en Afrique : quel rôle pour les journalistes des deux rives ?’’, outre des exposés en rapport avec les défis et les enjeux liés à la gouvernance publique en Afrique.



En marge de ce congrès, et en coordination avec la ligue marocaine des journalistes sportifs, section Marrakech, il sera procédé à l’organisation d’un match de football devant opposer une équipe de journalistes d’Andalousie et de l’association marocaine de la presse à Tétouan, avec une équipe de la ligue marocaine des journalistes sportifs, section Marrakech.



Il sera procédé, en outre, à la conclusion d’une convention de coopération et de partenariat entre ladite ligue et l’association des journalistes d’Andalousie.