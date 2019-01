30ème Marathon international de Marrakech : Les athlètes éthiopiens s'illustrent

Dans la catégorie Hommes, c'est l’Éthiopien Fikadu Girma Teferi qui s'est imposé en courant l'épreuve en 2h: 08mn: 43s, suivi par le Kenyan Maina Paul Muchemi (2: 08: 49 ) et l'autre éthiopien Dinbushe Bira Seboka (2 :09 :56).



Dans la catégorie Femmes, l’Éthiopienne Zewdu Asefa Mulunesh a remporté le titre en courant cette épreuve en 2: 29: 57.



Belle prestation pour les athlètes marocaines qui ont glané successivement les 2è, 3è et 4è positions.



Ainsi Fatiha Asmid s'est classée en 2è place (2:30:44), suivie en 3è position par Fatiha Ben Chatki (2: 40: 04) et en 4è position Lalla Aziza Alaoui Selsouli (2 :40 :54).



Dans l'épreuve du semi-marathon, les athlètes marocains et marocaines ont dominé cette course de bout en bout.



Dans la catégorie Hommes, l'athlète marocain Abderrahmane Kachir a remporté cette course en 1 h :03 mn: 59 s, suivi de ses compatriotes Soufiane Boukantar ( 1: 03 : 16) et Hamza Salhi (1: 04 : 03).



Dans le semi-marathon Femmes, c'est la Marocaine Hajiba Hasnoui qui a occupé la première position en courant cette épreuve en 1 h: 10mn : 36s, suivie par ses compatriotes Rkia El Moukim (1: 11 :40) et Kaltoum Bouasayriya ( 1: 11: 43).



Placée sous le Haut Patronage dU Roi Mohammed VI, cette 30è édition du Marathon international de Marrakech a connu la participation de près de 9.000 athlètes professionnels et amateurs, dont quelque 50 Top Runners.



Cette édition a eu, comme à l’accoutumée, un circuit parfaitement étudié pour offrir aux sportifs ainsi qu’aux innombrables visiteurs, les paysages les plus emblématiques de cette ville impériale, sur un parcours rapide et propice aux performances.



Le marathon international de Marrakech a acquis une renommée internationale et est aujourd'hui le plus important marathon sur les plans arabe et africain, contribuant aussi à l’animation sportive et artistique de la ville, à la promotion touristique de toute la région et au développement du tourisme sportif au Maroc, en général, et dans la cité ocre, en particulier.



Au programme de cette manifestation sportive une course de 3,5 km organisée samedi au profit des enfants scolarisés âgés de 10 à 13 ans, en vue de faire aimer l'effort physique à ces jeunes en herbe qui constitueront une pépinière d'athlètes et de futurs sportifs de haut niveau.



Organisé par l'Association du Grand Atlas en collaboration avec la Ligue d’athlétisme de Marrakech-safi et avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale Marocaine d’athlétisme, la wilaya de Marrakech-Safi, les conseils élus (régional, préfectoral, communal et d’arrondissement d’Al Mechouar), sous le thème "Protégeons notre environnement", le Marathon international de Marrakech est devenu une manifestation athlétique majeure et d’envergure internationale.